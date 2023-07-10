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НовостиОбщество10 июля 2023 11:43

Гроза и град пройдут местами в Самарской области 11 июля

Объявлен желтый уровень погодной опасности
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Жару в регионе скоро сменит похолодание.

Жару в регионе скоро сменит похолодание.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области во вторник, 11 июля 2023 года, местами может пройти гроза и где-то даже град. Из-за непогоды в регионе объявили желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.

- 11 июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 метров в секунду. Возможен град, - говорится на сайте синоптиков.

Напомним, жара, которая стоит в регионе в последние дни, скоро покинет Самарскую область. В среду, 12 июля, синоптики обещают +13… +18 ночью и +19… +24 днем. Местами пройдут дожди, возможна гроза. Похожая погода будет и в остальные дни.