В Самарской области мужчина пострадал из-за перевернувшейся иномарки

Автомобиль вылетел в кювет. Фото: ГУ МВД России по региону

В Сызранском районе Самарской области из-за еще одного съезда в кювет пострадал мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, днем, в 11:50, 54-летний водитель иномарки «Mitsubishi ASX» ехал по автодороге «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес» в направлении трассы «Урал М-5». Во время движения мужчина не смог справиться с управлением и вылетел в кювет.

Из-за аварии пострадал 48-летний пассажир. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Напомним, еще одна авария случилась в Пестравском районе. Из-за столкновения пострадали три человека.