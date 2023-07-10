Жители Ставропольского района узнали о программе социальной догазификации

Недавно участником программы стал житель села Ермаково. Фото: "Единая Россия" Самарская область

В Самарской области продолжает работать программа социальной догазификации. Недавно ее участником стал житель села Ермаково Сергей Шемалов. Мужчина уже успел оценить все преимущества.

– Изнурительная заготовка дров, которая отнимала много времени, сил и денег, теперь позади. Не надо думать, как и на что купить дрова, как их привезти. Да и жизнь показала, что топиться газом - выгоднее, – поделился Сергей Шемалов.

В рамках программы газовики ведут распределительные газопроводы, обеспечивают жителям техническую возможность для подключения. До границ домовладений «Газпром газораспределение Самара» доводит газ бесплатно. Об этом жителям Ставропольского района рассказали активисты из «Единой России», газовики и депутаты во время рабочей встречи.

– Воспользоваться программой могут около 25 категорий граждан. Запланировано 169 тысяч рублей на компенсацию затрат, когда люди догазифицируют свой участок. Это покупка оборудования, внутренняя разводка, – поделился рассказал депутат Самарской губернской думы Владимир Дуцев.

Сейчас специалисты обрабатывают более 13 тысяч заявок. 12 тысяч договор уже заключено, 3 тысячи подключений выполнено. Подключиться к программе не сложно: необходимы только паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. Подать заявку можно через сайт connectgas.ru, МФЦ, Госуслуги, либо в ближайшем офисе газовой компании.

– Природный газ - отличная и, главное, экономичная альтернатива другим видам топлива. Те, кто переходит на газ, сразу кратно снижают платежи за отопление, – рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов.