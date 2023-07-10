Дмитрий Азаров поручил усилить меры противопожарной безопасности в Самарской области

Из-за сухой погоды в регионе сохраняется высокая пожарная опасность лесов – 4 класс Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 10 июля, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. Основным стал вопрос принятия дополнительных мер в условиях повышенной пожароопасности. В последние дни в регионе сохраняется жаркая погода – местами столбик термометра поднялся до +41 градуса. В дальнейшем прогнозируется снижение температуры до +25 градусов и кратковременные дожди. Тем не менее, 4 класс пожароопасности лесов сохраняется. Глава региона поручил взять на контроль территории, где риск возникновения пожаров наиболее высокий.

– У нас есть территории, где периодичность возникновения пожаров больше. Работают сельхозпредприятия, случаются незаконные палы травы. По всем этим территориям поручаю взять ситуацию на особый контроль, отработать самым внимательным образом, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что требуется профилактическая работа – она позволит предупреждать возникновение пожаров.

– Если есть люди, которые не понимают предупреждений, нужно привлекать их к ответственности, не дожидаясь, когда они что-то натворят. Уровень реагирования здесь надо повысить, – отметил Дмитрий Азаров.

Сильная жара несет риски и для урожая. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николая Абашина региона доложил, как складывается ситуация в сельском хозяйстве.

– От всех муниципальных образований получили информацию, что необходимости вводить режим ЧС нет. Вместе с тем, повышенный температурной режим приводит к снижению объемов производства.В течение этой недели продолжим мониторить ситуацию на предмет необходимости принятия специальных решений, – подчеркнул Николай Абашин.