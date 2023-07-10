В ТК «Гудок» в Самаре бесплатно научат гончарному ремеслу и жонглированию

Мастер-классы стартуют 11 июля.

Весь июль в ТК «Гудок» в Самаре будут проходить бесплатные мастер-классы. В «Чудо-мастерской» научат расписывать деревянные значки, плести из бисера, танцевать и даже программировать.

- Для участия в мастер-классах требуется предварительная регистрация в комментариях к посту в телеграм-калане ТК «Гудок», количество мест ограничено. Возрастные ограничения и количество мест указаны на картинках напротив названия мастер-класса, - рассказали организаторы.

Уже во вторник, 11 июля, посетителей торгового комплекса ждут мастер классы по росписи деревянных значков, скетчингу на крафотовой бумаге, акварельным скетчам, гончарному мастерству и бальным танцам.

Проходят мастер-классы на первом этаже в Чудо-мастерской около зоны отдыха «Поющие трубы».

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