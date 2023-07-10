В Самарской области ожидаются грозы и дожди 10 июля 2023 года

Во время грозы возможен порывистый ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 июля 2023 года, в Самарской области ожидаются осадки. В регион придут кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Согласно прогнозу, погода будет облачной с прояснениями. При этом сохранится сильная жара – до +33, +38, а местами до +41 градуса. Порывы южного ветра составят 7-12 метров в секунду, местами до 15-18 метров в секунду.

Отметим, что завтра, 11 июля 2023 года, в Самарскую область может прийти град. Из-за непогоды в регионе объявили желтый уровень опасности. Однако уже скоро жаркая погода покинет Самарскую область.

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