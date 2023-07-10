В Самаре упавший столб остановил движение трамваев и троллейбусов у ТЦ «Вива Ленд»

Столб рухнул прямо на провода. Фото: СамараДТП

Вечером в понедельник, 10 июля 2023 года, в Самаре встали трамваи и троллейбусы. Причина – упавший столб. Подробностями произошедшего поделились местные жители.

Инцидент произошел на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова, около ТЦ «Вива Ленд». Бетонный столб упал на провода. В результате движение электрического транспорта оказалось парализовано.

Напомним, ранее в Самаре остановились трамваи на пересечении Галактионовской и Ленинградской. Движение было остановлено в оба направления. Все из-за пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме. Специалистам пришлось установить пожарный гидрант прямо на рельсах.