В Самарской области из-за пала сухой травы за сутки произошло 6 пожаров

Всего с начала года в регионе зафиксировано более 1700 природных пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области из-за сильной жары возрастает риск возникновения природных пожаров. Так, за минувшие сутки специалисты зафиксировали сразу шесть возгораний. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– За истекшие сутки на тушение палов сухой травы пожарные подразделения выезжали шесть раз. Общая площадь пожаров составила около 0,103 га. По два пожара было зарегистрировано в Кинель-Черкасском и Хворостянском районах, по одному – в Исаклинском и Волжском районах, – рассказали в ведомстве.

Всего с начала года в регионе произошло более 1700 природных пожаров на общей площади более 97 га. Также было зафиксировано 67 лесных пожаров на общей площади 54 га.

Сейчас в регионе высокая пожарная опасность лесов – 4-й класс. Жителям советуют не посещать леса, не жечь рядом с ними костры, не поджигать сухую траву.

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