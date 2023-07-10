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НовостиОбщество10 июля 2023 14:59

В Самарской области супружескую пару уличили в махинациях с маткапиталом

Чтобы получить выплату, они принесли поддельные документы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супружеская пара из Самарской области попала в уголовное дело из-за махинаций с материнским капиталом. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Разбирательства начались в отношении родителей несовершеннолетнего ребенка из Волжского района. Они обратились в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средств маткапитала. Деньги они якобы планировали потратить на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту на строительство жилья.

– В предоставленном пакете документов было поддельное уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, которое по информации отдела архитектуры и градостроительства м.р. Волжский не выдавалось, – пояснили в региональной прокуратуре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Ведется следствие.