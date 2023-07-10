Строительство детского отделения психиатрической больницы в Самаре завершено на 70%

Отделение предусмотрено для детей в возрасте от 3-х до 15-ти лет. Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре продолжается строительство детского отделения психиатрической больницы. Объект возводят на улице Воронежской в Промышленном районе. Сейчас его готовность составляет более 70%. Информацию сообщили в региональном Минстрое.

– Завершаются работы по устройству кровли, фасада, теплового пункта, монтажу внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Строители приступили к внутренней отделке, монтажу системы электроснабжения, благоустройству территории, – рассказали в министерстве строительства Самарской области.

Новое отделение предусмотрено для пациентов в возрасте от 3-х до 15-ти лет. В здании разместится помещение приема и осмотра, дневной стационар, блок врачей специалистов, блок дезинфекции, мини-прачечная, служебно-бытовые и административные помещения.

Завершить строительство планируется в 2023 году.

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