Трамвай №24 загорелся у ТЦ «Вива Ленд» в Самаре 10 июля 2023 года

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание Фото: скриншот с видео

Вечером в понедельник, 10 июля 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием общественного транспорта. Около ТЦ «Вива Ленд» вспыхнул трамвай №24. Об этом сообщили очевидцы.

По словам самарцев, в момент происшествия трамвай проезжал в районе пересечения улицы Победы и проспекта Кирова. Участок был огорожен, на месте работали пожарные.

Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о возгорании поступило в 20:38. Прибывшими подразделениями установлено, что происходило горение распределительных коробок и токоприемников в первом вагоне. В 20:48 горение ликвидировано, – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на момент происшествия в салоне находились 20 пассажиров.

– Они благополучно выбрались из трамвая, пострадавших нет. Пока движение остановлено по направлению «в город». По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок, – рассказал «КП-Самара» директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

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