Бушующий ветер накроет Самарскую область ночью 10 июля 2023 года

Объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Самарской области. В понедельник, 10 июля 2023 года, в регион пришла изнурительная жара – местами воздух прогрелся до +41 градуса. А вечером высокие температуры сменит бушующий ветер. Штормовое предупреждение объявили в Приволжском УГМС.

– В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается очень сильный ветер, его порывы достигнут 25-27 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца ночи и днем 11 июля. Объявлен оранжевый уровень опасности, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, во вторник, 11 июля 2023 года в регионе также ожидаются дожди и град.

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