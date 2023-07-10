Мужчина утонул на новой набережной в Тольятти 10 июля 2023 года

ЧП произошло вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очевидцы сообщили о ЧП, которое произошло в Тольятти в июле 2023 года. По словам местных жителей, там утонул мужчина. Информация о произошедшем появилась вечером в понедельник, 10 июля 2023 года.

– Мужчина утонул на новой набережной в Тольятти. Говорят был пьян, как и его приятели. Погибший отмечал сегодня День рождения, – поделились местные жители.

Отметим, что официальная информация о произошедшем не поступала.

Ранее один из жителей Самарской области утопил в Волге свою иномарку. Инцидент произошел в субботу, 8 июля 2023 года, в районе пивзавода. По свидетельствам очевидцев, прибывшим на место сотрудникам полиции владелец авто пояснил, что «гелик» скатился в воду случайно, так как не был поставлен на ручной тормоз.