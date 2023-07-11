В Самаре прокуратура добивается предоставления женщине жилья и переезда из аварийного дома

Прокуратура требует обязать департамент управления имуществом Самары предоставить ей жилое помещение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница арендует квартиру в доме, в котором в 2021 году признали наличие угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а в 2022 году – непригодным для проживания. Прокуратура пытается добиться восстановления жилищных прав женщины.

— С 1995 года она проживает в жилом помещении маневренного жилищного фонда, расположенном в многоквартирном доме, признанном аварийным в 2012 году. Власти предоставили ей непригодное для проживания жилье, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Все дело в том, что она была в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, но во внеочередном порядке благоустроенную квартиру по договору социального найма ей не предоставили до сих пор.

Поэтому прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором требует обязать департамент управления имуществом Самары предоставить ей жилое помещение во внеочередном порядке. Пока иск рассматривается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.