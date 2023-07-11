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НовостиОбщество11 июля 2023 4:01

В Самаре прокуратура добивается предоставления женщине жилья и переезда из аварийного дома

Во внеочередном порядке квартиру по договору социального найма ей не предоставили
Ирина СИНЕГУБОВА
Прокуратура требует обязать департамент управления имуществом Самары предоставить ей жилое помещение.

Прокуратура требует обязать департамент управления имуществом Самары предоставить ей жилое помещение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница арендует квартиру в доме, в котором в 2021 году признали наличие угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, а в 2022 году – непригодным для проживания. Прокуратура пытается добиться восстановления жилищных прав женщины.

— С 1995 года она проживает в жилом помещении маневренного жилищного фонда, расположенном в многоквартирном доме, признанном аварийным в 2012 году. Власти предоставили ей непригодное для проживания жилье, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Все дело в том, что она была в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, но во внеочередном порядке благоустроенную квартиру по договору социального найма ей не предоставили до сих пор.

Поэтому прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с иском, в котором требует обязать департамент управления имуществом Самары предоставить ей жилое помещение во внеочередном порядке. Пока иск рассматривается.

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