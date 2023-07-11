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НовостиОбщество11 июля 2023 4:01

Прокуратура обнаружила нарушения при содержании лифтов в многоквартирном доме в Самаре

В частности, в них отсутствовала двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения персонала
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По результатам проверки были внесены представления об устранении нарушений

По результатам проверки были внесены представления об устранении нарушений

Фото: Вячеслав СОРОКИН

Прокуратура обнаружила нарушения при содержании лифтов в многоквартирном доме в Самаре. Проверка выявила ряд недочетов. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушения были зафиксированы в МКД № 85 по ул. Белорусской. Там отсутствовали паспорта на лифты, а также двухсторонняя переговорная связь между кабиной лифта и местом нахождения квалифицированного персонала.

По результатам проверок прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес председателя правления ТСН «Волна». В отношении него также возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренные ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ (нарушение требований к организации безопасности использование и содержание лифтов).

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