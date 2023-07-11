Молодой самарец вынес алкоголь из торговой точки на 18 км Московского шоссе

Ранее молодой человек уже был судим за аналогичные преступления Фото: скриншот с видео

Молодой житель Самары совершил кражу в одной из торговых точек на 18 км Московского шоссе. Мужчина выбил дверь, проник в помещение и вынес алкоголь. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

О произошедшем в полицию сообщил представитель сетевого магазина. Мужчина рассказал, что, придя на работу, обнаружил поврежденную сеть и недостачу продукции. По камерам полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

После задержания самарец пояснил, что похищенное перепродал прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под домашним арестом.

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