В Самарской области женщина ударила сожителя ножом за оскорбления в компании друзей

Конфликт с сожителем произошел на бытовой почве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Тольятти женщина ударила своего гражданского мужа ножом в компании друзей после его многочисленных оскорблений. Экспертиза показала, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред.

— Житель дома, расположенного на бульваре Ленина, сообщил, что во время застолья у него в квартире между гостями произошел конфликт, в ходе которого одному из мужчин нанесли телесные повреждения кухонным ножом, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские прибыли на место, где оказали раненому доврачебную помощь, вызвали медиков и опросили всех присутствующих. Оказалось, ножом воспользовалась гражданская жена гостя, которая тоже присутствовала в квартире.

Ранее не судимую 43-летнюю женщину доставили в отдел полиции. По ее словам, конфликт с сожителем произошел на бытовой почве в ходе распития алкоголя, мужчина оскорблял ее, поэтому она не сдержала эмоций и ударила его ножом в грудь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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