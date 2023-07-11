В Самаре от 100 тысяч рублей могут зарабатывать токарь и сварщик

Третье место заняла вакансия руководителя торгового сектора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob выяснил, специалисты каких профессий в Самаре в июле 2023 года могут зарабатывать от 100 тысяч рублей.

Так, на первом месте оказался токарь. Сотруднику предлагают зарплату от 130 тысяч рублей. В число лидеров попала и вакансия директора магазина федеральной сети. Необходим опыт работы от одного года. Такому специалисту готовы платить до 100 тысяч рублей, предоставить обучение и развоз на такси вечером.

Третье место заняла вакансия руководителя торгового сектора в компании, которая продает товары для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Кандидату предлагают зарплату от 100 тысяч рублей, полис ДМС, обучение, комфортные условия работы (спортзал с тренажерами, комната отдыха, корпоративная одежда и защитная обувь).

Также в рейтинг вошла вакансия менеджера по продажам на производстве изделий из редких марок сталей и сплавов. Специалист может получать от 100 тысяч рублей. Большую зарплату предлагают и сварщику с опытом работы в судостроении (от 100 тысяч рублей).

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