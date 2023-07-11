В Самаре депутата отправили под суд за многомиллионный ущерб организации

Сумма превысила 57 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить депутата Совета депутатов Куйбышевского района. Мужчину уличили в злоупотреблении доверием. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что подозреваемый, являясь руководителем одной из фирм, поручил главбуху не оплачивать услуги по передаче электрической энергии и мощности. Сотрудница выполнила поручение и не платила в течение 5 месяцев, с августа по декабрь 2021 года. В результате энергетикам был причинен ущерб на сумму более 57 млн. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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