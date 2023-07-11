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НовостиОбщество11 июля 2023 5:08

В Самаре депутата отправили под суд за многомиллионный ущерб организации

Фирма, руководителем которой являлся народный избранник, не оплачивала услуги по передаче электрической энергии
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма превысила 57 млн рублей

Сумма превысила 57 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить депутата Совета депутатов Куйбышевского района. Мужчину уличили в злоупотреблении доверием. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что подозреваемый, являясь руководителем одной из фирм, поручил главбуху не оплачивать услуги по передаче электрической энергии и мощности. Сотрудница выполнила поручение и не платила в течение 5 месяцев, с августа по декабрь 2021 года. В результате энергетикам был причинен ущерб на сумму более 57 млн. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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