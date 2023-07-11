Жители Управленческого в Самаре останутся без холодной воды 13 июля 2023 года

ХВС не будет с ночи до вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 13 июля 2023 года, в поселке Управленческий в Самаре планируются отключения ХВС. Причина – работы на сетях холодного водоснабжения. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Для выполнения работ требуется отключить холодную воду в жилых домах и учреждениях на территории всего поселка. Планируется уложиться в период с 00:00 до 19:00 13 июля. От предприятия будут направлены бойлеры с водой, – рассказали в организации.

Бойлеры будут установлены по следующим адресам: ул. Крайняя, 17 (в 10:00, 14:00, 18:00); ул. Н.Д.Кузнецова, 11 (в 11:00 - 14:00, 15:00 - 18:00);

ул. С.Лазо, 46А (с 10:00 до 13:30); ул. С.Лазо, 21 (с 14:00 до 18:00); ул. Управленческая (частный сектор) с 10:00 до 11:00; ул. Зеленая, 3, 5 (с 11:00 до 13:30); ТЦ «Управа» (с 14:00 до 18:00).

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