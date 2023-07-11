Выставка «Сергей Сайбель. Корни» откроется в художественном музее Самары 13 июля

Сквозной темой живописи Сайбеля является природа Уральского края. Фото: минкульт Самарской области

В четверг, 13 июля, в 18:00 в Самарском областном художественном музее откроется выставка «Сергей Сайбель. Корни». Художник Сергей Сайбель работает над темой уральского казачества.

В Самару Сайбель приехал в 2005 году, а в 2010-м в рамках культурного обмена между Россией и Казахстаном в самарском художественном музее прошла его выставка. Тогда же работы художника вошли в собрание музея.

Сквозной темой живописи Сайбеля является природа Уральского края, пишет автор и воображаемые портреты казаков. Он пытается донести особую нравственную ценность казачества, героику и трагизм его бытия в исторической перспективе.

— Есть типологическое сходство героев с самим автором, который в своем творчестве как бы примеривает к себе, потомку старого казацкого рода, судьбы далеких предков, — отметили в минкульте Самарской области.

После 2010 года Сергей Сайбель переходит от исторических портретов и пейзажей родных мест, бытовых сцен из жизни казачества к картине-обобщению и картине-метафоре. Выставка в Самаре продлится до 13 августа.

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