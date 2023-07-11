В Самарской области пьяный водитель «Лада Гранта» улетел в кювет, пострадал пассажир

Пострадавшего госпитализировали с места ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самарской области в понедельник, 10 июля 2023 года. «Лада Гранта» улетела в кювет, пострадали двое человек. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось в 15:15 на автодороге Тепловка – граница Пестравского района. Согласно материалам ГИБДД, 56-летний водитель «Лада Гранта» ехал со стороны с. Мосты в направлении с. Тепловка. На 1,7 километре он нарушил правила расположения авто на дороге и улетел в кювет.

Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. В результате аварии пострадали двое человек – сам нарушитель и 36-летний пассажир авто. Пассажира доставили в больницу, водителю назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.