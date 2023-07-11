Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:08

В Самарской области пьяный водитель «Лада Гранта» улетел в кювет, пострадал пассажир

Авария произошла в Пестравском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшего госпитализировали с места ДТП

Пострадавшего госпитализировали с места ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самарской области в понедельник, 10 июля 2023 года. «Лада Гранта» улетела в кювет, пострадали двое человек. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось в 15:15 на автодороге Тепловка – граница Пестравского района. Согласно материалам ГИБДД, 56-летний водитель «Лада Гранта» ехал со стороны с. Мосты в направлении с. Тепловка. На 1,7 километре он нарушил правила расположения авто на дороге и улетел в кювет.

Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. В результате аварии пострадали двое человек – сам нарушитель и 36-летний пассажир авто. Пассажира доставили в больницу, водителю назначили амбулаторное лечение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.