В Самарской области 16-летний водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Оперативники уже задержали горе-автомобилиста Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 10 июля 2023 года, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Его устроил подросток без прав. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 3:20 на 1041,9 километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе. 16-летний водитель без прав ехал на «Лада Приора», не проконтролировал скорость авто и сбил женщину-пешехода. Она в этот момент переходила дорогу в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде.

После аварии подросток скрылся с места происшествия, а женщина скончалась до приезда медработников. Полицейские оперативно разыскали горе-водителя. Сейчас нарушитель задержан.

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