Восемь температурных рекордов зафиксировали в Самарской области 10 июля 2023

В Кинель-Черкассах воздух прогрелся до +39 °C. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 июля, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорды зафиксировали сразу в восьми населенных пунктах. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В Самаре температура воздуха поднялась до +36,9 °C, ранее высокое значение было в 2020 году и составляло +35,6 °C. В Большой Глушице максимальная температура воздуха составила +39,7 °C. До этого максимум был равен 37,4 °C в 2020 году.

Еще одно рекордное значение оказалось в Челно-Вершинах – +37,6 °C, а было 35,2 °C в 2010 году. В поселке Авангард температура достигла отметки в +40,3 °C. Таким образом, там был перекрыт прежний максимум в 38 °C в 1984 году.

А в Кинель-Черкассах воздух прогрелся до +39 °C, преодолев значение в 37,4 °C в 2020 году, в Клявлино – до +36,9, Аглосе – до +36,8, Безенчуке – до +37,3.

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