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НовостиПроисшествия11 июля 2023 6:26

«Спасла сына ценой жизни»: 34-летняя женщина погибла под колесами Hyundai в Самарской области

Один человек погиб в результате ДТП с участием Volvo и припаркованного Hyundai под Самарой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Все пострадавшие, включая маленького мальчика, были доставлены в больницу

Все пострадавшие, включая маленького мальчика, были доставлены в больницу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Трагическая история произошла в Самарской области в понедельник, 10 июля 2023 года. В результате аварии погибла 34-летняя женщина. Перед смертью она успела спасти своего маленького ребенка. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

ДТП случилось в 9:00 на 35,46 километре автодороги Самара – Бугуруслан в Кинельском районе. 37-летний водитель Volvo ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент он выехал на правую обочину, где сбил припаркованный Hyundai, который, в свою очередь, наехал на 34-летнюю пассажирку – она стояла перед авто. От удара женщина погибла на месте до приезда медработников.

Как позднее сообщил 32-летний водитель Hyundai, перед гибелью жительница Кинеля успела оттолкнуть в сторону своего маленького ребенка. Мальчика доставили в больницу с травмой головы и руки. Водитель Volvo также был госпитализирован.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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