Хоккейная «Лада» представила альтернативный логотип

Логотип талисмана «Лады». Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Хоккейный клуб «Лада» представил альтернативный логотип и новый логотип для талисмана команды филина. В пресс-службе тольяттинцев отмечают, что филин стал еще более грозным, мощным и брутальным.

- Логотипы обязательно появятся в новой линейке атрибутики и при визуальном оформлении арены, но мы и не забываем про основной логотип, который остается в использовании, - говорится в сообщении.

Альтернативный логотип клуба. Фото: ХК «Лада» (Тольятти).

Напомним, в сезоне 2023/2024 «Лада» вернется в Континентальную хоккейную лигу. Сезон для «автозаводцев» стартует домашней серией. 2 сентября тольяттинцы примут «Трактор», 4 сентября – СКА, 6 сентября – «Салават Юлаев», а 9 сентября – «Амур».