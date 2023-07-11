В Самаре отправили под суд мужчину, который пытался дать взятку сотруднику таможни

Таможенник от денег отказался, а самарец попал под уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику таможни. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, эта история произошла в мае текущего года. Гражданин одного из соседних государств передал сотруднику Самарской таможни 450 тысяч рублей. За эти деньги он просил прекратить дело об административных правонарушениях, а также выдать 7 автомобилей, которые ранее были задержаны таможенниками. Таможенник от взятки отказался и обратился в полицию.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Материалы уже переданы в суд.

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