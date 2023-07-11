В Самарской области подрядчик похитил грунт при строительстве ж/д пути

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подрядчика, строившего железнодорожного пути, уличили в хищении грунта. Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Хищения были обнаружены при строительстве ж/д пути для особой экономической зоны «Тольятти». Проверка показала, что подрядчик, выполнявший работы, в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года незаконно добывал суглинок. Его он использовал для строительства. При этом у организации не было лицензии на добычу полезных ископаемых. Сумма ущерба составила 17 млн. рублей.

По результатам проверок было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие.

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