В Тольятти прошел семейный спортивный праздник «Футбольное лето»

«Тольяттиазот» регулярно устраивает подобные турниры по разным видам спорта. Фото: Предоставлено "КП"

В Тольятти прошел спортивный праздник «Футбольное лето». Организовал его «Тольяттиазот» для сотрудников и членов их семей. Гостями «Футбольного лета» стали игроки тольяттинского «Акрона». В программе – мастер-классы, авторграф-сессия, эстафеты, спортивные конкурсы, выступление профессиональных фристайлеров и товарищеский матч между детьми работников и профессиональными футболистами.

- «Тольяттиазот» является одним из крупнейших работодателей региона и социально ориентированным предприятием. ТОАЗ поддерживает и развивает инициативы сотрудников, в том числе в области спорта. Футбольный семейный праздник стал наглядной агитацией для продвижения здорового образа жизни: дети ориентируются на взрослых и приобщаются к спорту. Событие помогло укреплению общего корпоративного духа и семейных ценностей, - отметил руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «ТОАЗ» Арсен Джалилов.

Мероприятие стало частью социальной политики ТОАЗа и собрало 80 специалистов предприятия с семьями. «Тольяттиазот» регулярно устраивает подобные турниры по разным видам спорта, однако формат семейного футбольного праздника для предприятия новый.