Выпускница Самарского университета получит медаль Российской академии наук

Александра собирается поступать в магистратуру и продолжать исследования. Фото: Самарский университет

Студентка 4 курса бакалавриата института авиационной и ракетной техники Самарского университета имени Королева Александра Николаева получит медаль и премию РАН за свое исследование. Работа девушки посвящена влиянию теплового удара на солнечные батареи космического аппарата.

— По нашему направлению рассматривали работы по трем крупным трекам: машиностроение, механика и процессы управления. Два победителя – студента на всю страну! Неплохая статистика, — сказал научный руководитель выпускницы Андрей Седельников.

Профессор отметил, что студентка, как механик, оказалась с нужной базовой подготовкой для этой темы и не побоялась ей заняться. Темой исследования стало напряженно-деформированное состояние панелей солнечных батарей космического аппарата под действием температурного удара.

Александра собирается поступать в магистратуру Самарского университета, продолжать исследования и усложнять математическую модель задачи.

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