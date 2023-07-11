Гроза, сильный ливень, крупный град и ветер настигнут Самарскую область 11 июля

Непогода сохранится вечером и ночью 12 июля 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 июля, в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие 2-4 часа местами регион накроет ураган. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа в регионе ожидаются гроза, сильный дождь, локально сильный ливень, крупный град и ветер, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Порывы юго-западного ветра составят 15-20 м/с, а локально могут достигнуть даже 22-27 м/с. Непогода сохранится вечером и ночью 12 июля 2023 года. Чтобы избежать несчастных случаев, жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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