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НовостиОбщество11 июля 2023 8:03

Жители Самарской области могут стать космонавтами

«Роскосмос» объявил набор
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Кто-то из самарцев может присоединиться к первому самарскому космонавту Олегу Кононенко (на фото).

Кто-то из самарцев может присоединиться к первому самарскому космонавту Олегу Кононенко (на фото).

Фото: Роскосмос.

«Роскосмос» открыл новый набор в отряд космонавтов. В конкурсе может принять участие любой гражданин России, в том числе житель Самарской области, младше 35 лет и с высшим образованием.

- Претенденты на участие в отборе представляют в конкурсную комиссию пакеты документов по перечню личных и медицинских документов. Заявления и документы (копии оригиналов) принимаются до 30 октября 2023 года, - уточнили в корпорации.

Среди требований к кандидатам – высшее образование по летным, инженерным, научным специальностям, знание английского языка, опыт работы по специальности не менее трех лет, отсутствие хронических заболеваний, хорошая физподготовка, необходимый уровень развития профессионально важных психологических качеств.

Есть и другие требования к кандидатам. Например, вес от 50 до 90 кг, рост 150-190 см, ширина бедер сидя 41 см, размер обуви не больше 46 и т.д.