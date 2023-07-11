В ГУ МВД по Самарской области назначили нового врио начальника пресс-службы

Александр Курбатов занимал должность заместителя начальника отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области. Фото: vk.com/police163

11 июля 2023 года в главном управлении ГУ МВД по Самарской области состоялось совещание, на котором генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу нового временно исполняющего обязанности пресс-секретаря. Им стал молодой и перспективный сотрудник Александр Курбатов, который ранее занимал должность заместителя начальника отдела Центра по противодействию экстремизму.

Напомним, ранее должность начальника пресс-службы занимал полковник полиции Сергей Гольдштейн. Сергей Валерьевич посвятил службе в рядах МВД 36 лет. Он руководил пресс-службой Самарской полиции 13 лет. С 9 июля 2023 года после многолетней службы Сергей Гольдштейн отправился на заслуженный отдых.

Об Александре Курбатове, который временно занял должность самого медийного лица самарской полиции, известно мало. В основном старший лейтенант проводил лекции в образовательных учреждениях города и области об опасности экстремизма. Александр Курбатов вел открытый диалог со школьниками и студентами, объясняя молодежи важность повышения уровня правовой грамотности.