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НовостиОбщество11 июля 2023 8:37

В Самаре автобусы №5Д и №37 пустили в объезд из-за работ на улице Льва Толстого

Транспорт временно следует по другому маршруту
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Изменения начали действовать во вторник, 11 июля

Изменения начали действовать во вторник, 11 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 июля 2023 года, в Самаре изменили два автобусных маршрута. Автобусы №5Д и №37 пустили в объезд. Причина – дорожные работы на улице Льва Толстого. Информацию сообщили в департаменте транспорта города.

По информации властей, работы ведутся на участке от улицы Арцыбушевской до улицы Братьев Коростелевых. В связи с этим объезд автобусов №5Д и №37 осуществляется по улицам Льва Толстого, Буянова, Красноармейской, Ленинской и далее по маршруту в направлении площади Революции.

В направлении Железнодорожного вокзала – по улицам Ленинской, Красноармейской, Арцыбушевской и далее по маршруту. Изменения начали действовать с 9:00.