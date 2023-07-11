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НовостиОбщество11 июля 2023 9:16

Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по развитию санаторно-курортной отрасли

Рейтинг составили САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На территории губернии действует несколько курортов, завоевавших популярность по всей стране. Фото: sernovodsksmv.ru

На территории губернии действует несколько курортов, завоевавших популярность по всей стране. Фото: sernovodsksmv.ru

САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ составили рейтинг 50 регионов страны по экономической привлекательности санаторно-курортного туризма и развития санаторно-курортной отрасли. В топ вошла и Самарская область. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма.

Регион попал в первую пятерку. Помимо него, в нее вошли Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область.

В министерстве отмечают, что такая оценка была дана вполне заслуженно. Сегодня на территории Самарской области действует несколько курортов, популярных по всей стране. В их числе – санаторий «Сергиевские Минеральные Воды», «Волжский утес», санаторий «Самарский».

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