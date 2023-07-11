Целый поселок Самары останется без холодной воды 13 июля 2023

Жителям рекомендуется запастись водой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В четверг, 13 июля, в Красноглинском районе Самаре отключат холодное водоснабжение в жилых домах и учреждениях на территории всего поселка Управленческий. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Специалисты будут проводить замену запорной арматуры и пожарных гидрантов. Это необходимо для предстоящего подключения двух новых водоводов, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, работники должны уложиться в период с 00:00 до 19:00 13 июля. Жителям рекомендуется запастись водой. Также для удобства будут предоставлены бойлеры.
Их планируется расставить в 10:00, 14:00 и 18:00 на улице Крайняя, 17, с 11:00 по 14:00 и с 15:00 по 18:00 на ул. Кузнецова, 11, с 10:00 до 13:30 на ул. С. Лазо, 46А, с 14:00 до 18:00 на ул. С. Лазо, 21.
Помимо этого, бойлеры установят с 10:00 до 11:00 в частном секторе на ул. Управленческой, с 11:00 до 13:30 на ул. Зеленой, 3 и 5, а также с 14:00 до 18:00 возле ТЦ «Управа».
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