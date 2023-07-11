Минигольф, мастер-класс или все же фудкорт: универсиада встречает гостей в Казани

Фото: Предоставлено "КП"

Здесь пройдет выставка территориальных банков, где участники смогут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России. Например, в шатре Центрально-Черноземного банка каждый желающий сможет выковать собственную монету, а гости сибирского стенда увидят национальные костюмы народов Сибири.

Мастер-классы, турниры по минигольфу,фудкорт с кухней разных регионов – будет что посмотреть и попробовать.На главной сцене будут награждать победителей и призеров, проведут соревнования по чирлидингу, выступят музыкальные коллективы. Официальный старт работы площадки для болельщиков и участников соревнований дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов:

Фото: Предоставлено "КП"

- Сегодня мы завершаем приготовления к ХIV-йЛетней Сбербанкиаде. Она откроется сегодня вечером. За три с половиной месяца мы проделали огромную работу. Спортивные игры будут идти на протяжении трех дней. Команды, судейские бригады, спортивные объекты — все готово к проведению масштабных соревнований. В столицу Татарстана из разных городов России уже прибыли почти 3 тысячи сотрудников банка, чтобы не только соревноваться в спортивных дисциплинах, но и поддержать коллег.

Фото: Предоставлено "КП"

В ходе состязаний будут определены лучшие спортсмены в 10 видах спорта, а всего за три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд.