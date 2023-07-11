От мини-футбола до шахмат: в Казани торжественно открылась Летняя универсиада

Фото: предоставлено "КП"

Вчера в Казани состоялось торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. Более 2,5 тысяч сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата и дочерних компаний, приехали, чтобы посоревноваться в силе, ловкости и скорости.

Участники игр определят лучших в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. За три соревновательных дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний.

Соревнования пройдут в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а размещаться спортсмены банка будут в построенной тогда к приему гостей деревне.

Герман Греф, президент,председатель правления Сбербанка:

- Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник —Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось собраться в этом замечательном городе. Наша команда за это время с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем пример небывалой стойкости. Стальной стойкости! Я хочу пожелать всем удачи и положительных эмоций!»

Сегодня, 11 июля, спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие состоится 13 июля в международном выставочном центре «Казань Экспо».