Отмечается, что в зоне особого внимания будут участники спецоперации и члены их семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области открыли 10 кабинетов медико-психологического консультирования на базе центральных районных больниц и городских поликлиник. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Так, кабинеты создали в больницах Кинель-Черкасс, Камышлы, Богатого, Кинеля, Ставропольской и Сызранской, а также поликлиниках № 3, 6, 15 Самары и № 3 Тольятти. На прием к психологу каждый желающий может записаться самостоятельно или попасть по направлению от участкового врача или узкого специалиста.

Психологическое консультирование организуют также для амбулаторных пациентов, которые проходят медицинскую реабилитацию по разным профилям. Отмечается, что в зоне особого внимания будут участники спецоперации и члены их семей.

По итогам приема психолог для дальнейшего обследования может направить пациента к психиатру или психотерапевту. Расширение сети таких кабинетов продолжится и в следующем году.

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