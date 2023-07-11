Самарские инспекторы предупредили водителей об опасности на дороге в период непогоды

Инспекторы предупредили водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции предупредили водителей об опасности на дороге. В регионе ожидается непогода.

По информации ГИБДД по региону, инспекторы поделились рекомендациями для автомобилистов. Местами по Самарской области пройдет гроза, сильный дождь, крупный град, а порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. В этот период водителям следует соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость движения. Также следует помнить, что на мокрой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

Помимо этого, ухудшится видимость. Не стоит забывать о дистанции, а также необходимо отказать от опасных маневров и обгонов