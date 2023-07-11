Жителей Самарской области приглашают к прохождению диспансеризации

Диспансеризацию могут пройти все желающие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области могут пройти диспансеризацию. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

– Приглашаем жителей региона пройти диспансеризацию. Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, – уточнили в Минздраве губернии.

Жители сельской местности могут пройти диспансеризацию в своих ФАПах. Для прохождения процедуры всем пациентам необходимо записаться на медосмотр. Это можно сделать, обратившись в свою поликлинику лично или по телефону, а также через Госуслуги.

Отмечается, что работающие граждане могут пройти медосмотр в выходной день – для них медучреждения будут работать по субботам. В будние дни прием также будет вестись по вечерам.

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