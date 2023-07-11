В Самарской области разыскивают пропавшую пенсионерку в цветном халате

Нужны добровольцы в поисках. Фото: "ЛизаАлерт"

В селе Печерское Сызранского района Самарской области разыскивают пропавшую пенсионерку. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 5 июля 2023 года.

По информации поискового открыда «ЛизаАлерт» Самарской области, в регионе ищут Тимченко (Турбина, Ерошко) Лидию Петровну. О пропавшей 73-летней женщине ничего неизвестно 6 дней. По словам представителей отряда, пенсионерка предположительно была одета в цветной халат и синие домашние тапочки.

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, карие глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи, может быть дезориентирована. Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.