В Самаре пройдут новые публичные слушания по планировке улицы Лейтенанта Шмидта

Экспозиция будет организована на ул. Ново-Садовой, 20 в холле 1-го этажа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдут публичные слушания по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц

Новомайской и Жуковского в Октябрьском районе. В проект были внесены изменения.

Согласно опубликованной на сайте мэрии документации, с проектом может ознакомиться каждый желающий с 11 июля по 10 августа 2023 года. Экспозиция будет организована на ул. Ново-Садовой, 20 в холле 1-го этажа с 20 июля по 3 августа в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Свои предложения и замечания можно направить в администрацию Октябрьского района с 20 июля по 3 августа либо в письменной форме по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая,

д. 20, либо по электронной почте oktadm@samadm.ru, либо в форме электронного документа на официальном сайте районной администрации.

Напомним, ранее самарцы не одобрили реконструкцию улицы Лейтенанта Шмидта.

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