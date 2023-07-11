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НовостиОбщество11 июля 2023 11:11

Эксперты подтвердили компетентность экологической лаборатории самарских нефтепереработчиков

Исследования лаборатории признаны отвечающими международным стандартам
Анна ФЕДОРОВА
Заводская лаборатория выполняет ежегодно около ста тысяч исследований. Фото АО «КНПЗ»

Заводская лаборатория выполняет ежегодно около ста тысяч исследований. Фото АО «КНПЗ»

Экологическая лаборатория Куйбышевского НПЗ ведет круглосуточный мониторинг состояния всех жизненно важных природных стихий - воды, воздуха и земли. Чтобы подтвердить официальный статус исследований, структура ежегодно проходит независимую экспертизу. По результатам недавней проверки экспертами принят единогласный вывод о соответствии лаборатории межгосударственному стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации.

- Свою квалификацию подтвердили все сотрудники - от лаборантов до руководителя, - рассказал начальник испытательной лаборатории сточной воды и воздушной среды АО «КНПЗ» Сергей Моисеев. - Мы продемонстрировали экспертам, как проводим анализы, какие методики используем, и получили высокую оценку своей работы.

Лаборатория представляет собой современный аналитический комплекс, в состав которого входят исследовательский центр, три автоматизированных стационарных поста и одна передвижная станция - по контролю атмосферного воздуха. Ежегодно здесь выполняется около 100 000 анализов. В области аккредитации – 30 методик проведения испытаний, позволяющих анализировать воду - по 17 показателям, атмосферный воздух - по 12-ти.

Результаты исследований доступны всем жителям города: информация о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия выводится на специальный монитор, установленный на одной из центральных магистралей Самары.