В Самаре местные жители пожаловались на коммунальный ручей во 2-м Карьерном переулке

Вода стекает вниз по улице. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились кадрами очередного коммунального ручья. Горожане опубликовали видео в социальных сетях.

Согласно полученным данным, во 2-м Карьерном переулке прорвало трубу. По словам очевидцев, коммунальный ручей течет уже второй день без остановки. О причинах аварии и сроках решении проблемы пока неизвестно. Вода стекает вниз по дороге.

Напомним, специалисты проведут работы и временно отключат воду в целом поселке 13 июля 2023 года. В Красноглинском районе планируют подключить два новых водовода.