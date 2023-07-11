В Самаре после жалоб жителей ликвидировали свалку на ул. Ленинградской

Мусор появился после сноса гаражей Фото: скриншот с видео

Жители улицы Ленинградской в Самаре избавились от свалки спустя несколько лет. Залежи мусора образовались на участке еще три года назад. Подробности сообщили в региональном Народном фронте.

Свалка появилась во дворе домов по улице Ленинградской 63, 65, 67, 69 . Она возникла после сноса гаражей. Жители сообщали, что из-за большого количества мусора у них появились опасные соседи – стаи бродячих псов и крысы.

– Мы обратились в Народный фронт и началась активность. Мусор вывозили несколькими КАМАЗами, его было очень много. В течение недели свалка была устранена, спасибо большое, – поделились местные ители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.