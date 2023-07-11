Жители Самарской области смогли встретиться с писателем Екатериной Бордон

Автор рассказала и о сотрудничестве со столичными театрами. Фото: минкульт Самарской области

В Самарской области прошла творческая встреча участников литературной молодежной студии «Новая глава» и читателей библиотеки с писательницей Екатериной Бордон из Москвы. Она состоялась в модельной библиотеке «Фолиант» Тольятти. Об этом сообщили в минкульте региона.

Екатерина окончила Тольяттинский государственный университет по специальности «Журналистика». Писательница рассказала на встрече о своем литературном пути, об изданных книгах и творческих планах.

Также состоялся показ нового короткометражного фильма «Игорь – стул», который сняли по сценарию Екатерины. В фильме поднята актуальная тема школьного буллинга. Автор рассказала и о сотрудничестве со столичными театрами.

А участникам литературной студии Екатерина Бордон посоветовала, как продвигать свое творчество, поделилась опытом работы с издательствами, рассказала о литературных фестивалях и мастер-классах. В завершении писательница преподнесла в дар библиотеке «Фолиант» свою книгу «Апчхи, или тайна пропавшей принцессы».

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