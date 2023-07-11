В Самарской области прошло бизнес-обучение для социальных предпринимателей

Предприниматели прошли обучение

В Самарской области продолжают реализовывать образовательную программу на площадке регионального центра «Мой бизнес». В регионе реализуют национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Участники программы – социальные предприниматели – прошли бизнес-обучение и теперь могут претендовать на грант. В этом году в программе приняли участие 67 граждан, состоящих в специальном реестре.

- Конкурс грантов для социальных предпринимателей мы проводим ежегодно – эта мера поддержки является востребованной, и число участников, как и число социальных предпринимателей в регионе, динамично растет, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Также подобный конкурс помогает решить сразу две задачи: обучение основам предпринимательской деятельности и финансовую поддержку для реализации идей. Предприниматели смогут получить консультацию по мерам поддержке, а также получить статус социального предприятия в центре «Мой бизнес» или на едином портале.