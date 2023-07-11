Главу региона изберут на 5 лет

Дмитрий Азаров подал документы для участия в выборах губернатора Самарской области в областную избирательную комиссию. До 26 июля действующему главе региона предстоит собрать не менее 166 подписей муниципальных депутатов.

После принятия решения избиркома о регистрации кандидатов, фамилии претендентов внесут в избирательные бюллетени. Кандидатуру Дмитрия Азарова выдвинули на выборы 4 июля во время конференции регионального отделения партии «Единая Россия», а избирательная компания стартовала 14 июня. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября текущего года. Главу региона изберут на 5 лет.

- Сегодня сделан первый шаг по оформлению документов. Рассчитываю, что в ближайшее время смогу заручиться и поддержкой депутатов муниципального уровня. Максимально сконцентрируюсь в этот период на встрече с людьми, на получении наказов. Именно на основании наказов избирателей, предложений моих земляков мы и формировали «Народную программу», с которой я пойду на выборы, это программа поддержана партией «Единая Россия», - отметил Дмитрий Азаров