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НовостиОбщество11 июля 2023 13:21

В Самаре требуют демонтировать американские горки в парке «Дружба»

Губернатор поручил ускорить процесс
Алена ПРОВКИНА
Конструкцию оградили. Фото: Сергей Бобин

Конструкцию оградили. Фото: Сергей Бобин

В Самаре местные жители неоднократно просили демонтировать американские горки в парке «Дружба». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил мэрии ускорить процесс.

Обращения поступали напрямую губернатору и в ЦУР. По мнению местных жителей, конструкции небезопасны для жизни и здоровья детей, которые могут залезть на горки. При этом, мэр Самары отметила, что проводила встречу с собственниками, они пообещали снести конструкции.

Еще в прошлом году конструкции оградили, а за безопасностью следят специалисты. Сроки демонтажа пока не установлены. Собственник не снимет с себя обязательства.